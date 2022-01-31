أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 21 غارة على محافظتي مأرب وتعز

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طيران العدوان يشن 21 غارة على محافظتي مأرب وتعز

شن طيران العدوان السعودي اليوم 21 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب وتعز طيران العدوان يشن 21 غارة على محافظتي مأرب وتعزشن طيران العدوان السعودي اليوم 21 غارة على مناطق متفرقة بمحافظتي مأرب وتعز وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثمان غارات مديرية الجوبة وثلاث غارات مديرية رغوان بمحافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية مجزر. وفي محافظة تعز أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بثمان غارات مديرية جبل حبشي. وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استنكر المصدر استمرار العدوان في استهداف المناطق الآهلة بالسكان والأعيان المدنية والبنية التحتية ومقدرات البلاد في ظل صمت دولي وأممي مريب.



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