البرهان يؤكد أهمية التحقيق فى الأحداث الأخيرة بالسودان

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس مجلس السيادة السودانى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية التحقيق فى الأحداث التى شهدها السودان خلال المظاهرات الأخيرة، مؤكدا على حرية التعبير السلمى للمواطنين.





والتقى البرهان، اليوم الإثنين، مع سفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم تريزا لوكن، حيث أشاد بالدور الكبير الذى تضطلع به مملكة النرويج لتعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية فى السودان.

وأكد على استمرار التعاون بين السودان والنرويج بما يخدم مصلحتهما المشتركة، باعتبار أن النرويج شريك استراتيجى يسهم فى دعم الانتقال الديمقراطى فى السودان.

من جانبها، اطلعت سفيرة النرويج، رئيس مجلس السيادة، على نتائج زيارة الدكتور أندريه إستيانسن المبعوث النرويجى الأخيرة للسودان، واصفة انطباعه بـ "الإيجابى".

وأكدت على ضرورة خلق بيئة حوار شامل للوصول لتوافق وطنى يضمن الخروج الآمن من الأزمة السياسية الراهنة، مشددة على دعم بلادها للمبادرة الأممية بقيادة رئيس بعثة "يونيتامس" فى السودان فولكر بيرتس، بما يؤدى إلى نتائج ايجابية عبر المشاورات مع كافة الأطراف السياسية.