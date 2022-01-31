السعودية تدين محاولات مليشيا الحوثى لاستهداف المناطق المدنية فى الإمارات

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - تأكيد المملكة وقوفها التام مع الإمارات تجاه كل مايهدد أمنها واستقرارها، مشددة على استمرارها بالتصدى للمحاولات والممارسات الإرهابية للمليشيا الحوثية كافة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن.
وجددت تضامن المملكة العربية السعودية الكامل مع دولة الإمارات إزاء هذه الهجمات الإرهابية، ومساندتها والوقوف معها ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
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