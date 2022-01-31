ألمانيا.. إصابة المستشار السابق شرودر وزوجته بكورونا

أعلنت سيو يونغ كيم شرودر زوجة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما لا يعانيان أعراضا خطرة. وكتبت عبر "إنستغرام": "لسوء الحظ، أصبنا بالعدوى، لكننا لا نعاني أعراضا خطيرة". وأضافت: "حصلنا على لقاحات معززة ضد كورونا". وترأس شرودر البالغ 77 عاما الحكومة الألمانية بين 1998 و2005.

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