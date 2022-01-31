أخبار اليمن : مطالب بالتحقيق فى مشادات لاعبى مصر والمغرب

مطالب بالتحقيق فى مشادات لاعبى مصر والمغربتلقت بعثة منتخب مصر فى الكاميرون إخطاراً من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، بفتح تحقيق رسمى فى الأحداث التى تلت مباراة الفراعنة أمس أمام المغرب، ونشوب مشادات بين لاعبى الفريقين، بعد الفيديوهات التى انتشرت مؤخراً للاشتباكات بين لاعبى الفريقين.

من ناحية أخرى، طلب مسئولو منتخب مصر من اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون مجدداً تغيير فندق الإقامة فى مدينة ياوندى الكاميرونية، خاصة بعد مغادرة أكثر من منتخب للبطولة، بجانب سوء حالة الفندق الذى يقيم فيه الفراعنة حالياً.

وينتظر مسئولو المنتخب رد اللجنة المنظمة على الطلب للمرة الثانية، خاصة أن منتخب المغرب كان يقيم فى فندق 5 نجوم بمدينة ياوندى قبل مباراة أمس أمام الفراعنة، بينما كان المنتخب يقيم فى فندق متواضع للغاية، ما أثار حفيظة الجهاز الفنى للفراعنة.

ويخوض المنتخب الوطني، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، ملحمة كروية جديدة عندما يلتقى نظيره الكاميرونى، صاحب الأرض والجمهور، فى نصف نهائى بطولة أمم أفريقيا، فى اللقاء الذى يجمع المنتخبين فى التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويبتسم التاريخ للفراعنة أمام أسود الكاميرون فى إجمالى المواجهات المباشرة التى جمعت المنتخبين، حيث التقى المنتخبان من قبل خلال 27 مباراة فى جميع البطولات سواء القارية أو الودية، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز فى 15 مباراة، فيما فازت الكاميرون فى 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً فى مباريات المنتخبين خلال 6 لقاءات أخرى.

وفى كأس الأمم الأفريقية، واجه المنتخب الوطنى نظيره الكاميروني، فى 10 مباريات سابقة، الفوز كان حليف الفراعنة فى 4 مباريات، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل مباراتين بينهما، سجل المصريون 11 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

آخر مباراة بين المنتخبين فى نهائى أمم أفريقيا 2017 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما كانت أول مباراة بين مصر والكاميرون فى فبراير من عام 1983 وفازت الكاميرون بهدفين مقابل لا شىء.

زار لاعبو المنتخب الوطنى شباك الكاميرون بـ 34 هدفا، بينم سجل منتخب الكاميرون فى مصر 24 هدفا فقط.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ليضرب الفراعنة موعداً مع الكاميرون فى نصف النهائي.

(اليوم السابع)

