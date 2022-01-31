الصحة الكويتية: تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 6063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاه واحدة فى الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالى عدد الحالات المسجلة فى البلاد إلى 51 ألفا و718 إصابة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، فى بيان اليوم الإثنين، إنه تم تسجيل 5129 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين إلى 491 ألفا و502 حالة، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90%.

وأضاف السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى أقسام العناية المركزة بلغ 91 حالة فى حين بلغ المجموع الكلى للحالات التى ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 50 ألفا و431 حالة.