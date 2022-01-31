مجلس التعاون يدين استهداف ميليشيات الحوثى الإرهابية دول الخليج

وأكد الحجرف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التى تقوم بها مليشيات الحوثى تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيات الحوثى لوقف هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية الإماراتية، التى تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستى أطلقته جماعة الحوثى الإرهابية تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، ولم تنجم عنه خسائر، حيث سقطت بقايا الصاروخ الباليستى خارج المناطق المأهولة بالسكان.
وأكد الحجرف تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
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