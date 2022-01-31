أونكتاد ينظم منتدى دوليا لبحث تسهيل التجارة أثناء وبعد وباء كورونا

جدة - نرمين السيد - ينظم مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد)، فى الفترة من (1-4) فبراير المقبل، منتدى دوليا للجان تيسير التجارة الوطنية، وهى هيئات تنسيق تم إنشاؤها فى معظم البلدان كشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز تيسير التجارة وإصلاحات السياسات اللوجستية.





وذكر المجلس، فى بيان، اليوم الاثنين، أن المشاركين فى المنتدى سيبحثون ما يتعلق بكيفية مساهمة تدابير تيسير التجارة عبر الحدود فى تحقيق انتعاش قوى وشامل من تداعيات وباء كورونا، وبما يشمله ذلك من تسريع تخليص البضائع لتقليل وقت وتكلفة إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور لضمان التدفق الحر للسلع عبر الحدود. وقالت إن المشاركين سيبحثون أيضا ما يخص التخطيط والتنظيم والرقمنة لعمل لجان تيسير التجارة الوطنية، وبما يمكن من دفع وتسريع إصلاحات تيسير التجارة، كما سيقوم المشاركون فى المنتدى بفحص التقدم المحرز فى تنفيذ اتفاق التجارة الحرة والاتفاقيات الأخرى على المستويين الوطنى والإقليمى.

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