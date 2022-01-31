بوتين وماكرون يبحثان هاتفيًا الوضع حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفى بينهما، اليوم الإثنين، الوضع حول أوكرانيا، والمسائل المتعلقة بتوفير ضمانات أمنية طويلة الأجل ومضمونة قانونًا لروسيا.





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