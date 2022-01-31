رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو للتدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى إلى التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية التى ستبتلع فى حال تنفيذها المزيد من أراضى مدينة القدس المحتلة، وتقطع التواصل الجغرافى بين شمال الضفة وجنوبها.





وأعرب رئيس الوزراء -خلال جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الإثنين بمدينة رام الله- عن إدانة الحكومة لسياسة هدم المنازل والتهجير القسرى التى تتبعها سلطات الاحتلال فى القدس، ورفضها للمخططات الهيكلية التى تعتزم تطبيقها، وخاصة فى العيسيوية، والتى من شأنها تهديد العديد من منازل المواطنين بالهدم، بينما يتوسع البناء الاستيطانى فى مستوطنة "معالى أدوميم"، ومنطقة "E1"، وهو ما سيؤدى إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بجدار استيطانى.

وثمّن أشتية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- صمود أبناء الشعب الفلسطينى فى قرية الخان الأحمر شرق القدس، الذى يتهدد سكانه التهجير قسرا خلال الفترة القريبة المقبلة، حسب المخطط الذى أعلنت عنه حكومة الاحتلال مؤخرا.

وخلال الجلسة، قال رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى نفتالى بينيت بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية مرفوضة، وتشجع على العنف، وتؤكد لفلسطين وللعالم حجم التطرف ومواقف حكومة الاحتلال المعادية للسلام وللمفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ومواصلة التمرد والتنكر للاتفاقات الموقعة.

وأضاف أن هذه التصريحات والمواقف والإجراءات الاحتلالية على الأرض تثبت صحة ما يقال بأنه لا يوجد شريك فى الطرف الإسرائيلى لصنع السلام، وحكومة بينيت تعمل بشكل ممنهج على تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطين، ولكن بإصرار الشعب الفلسطينى سوف ينال الاستقلال والحرية والعودة.

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