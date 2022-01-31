نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Now” نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية عبر موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي 2021/2022 . تم الإعلان من الوزارة عن ظهور النتيجة على الموقع الخاص بالنتائج وموقع الوزارة وأنه يمكن لجميع الطلاب الاستعلام عنها في أي وقت وبسهولة من خلال الاتصال بالأنترنت وكتابة البيانات الخاصة بالطلاب ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022.

نتائج القبول الموازي 2021/2022

تم النشر بالفعل لنتائج القبول الموازي في العراق والتي يتم ظهورها على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن أن يتم ظهورها على موقع النتائج كما أن هناك عدد كبير من الطلاب يشعرون بالقلق من ظهور النتيجة بعد ما أتموا الامتحانات الخاصة بهم.

كما أنه من المقرر من قبل عدد من المسؤولين بالوزارة أنه سيتم قبول 22 ألف طالب وطالبة بجميع الجامعات العراقية وكان ذلك بعد ان يتم الإعلان عن المعدلات الخاصة بالقبول والشروط التي لابد من توافرها والموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

هناك عدد من الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج القبول الموازي ومنها.

يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم نقوم باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

حيث أنه يتم إدخال اسم الطالب.

ثم نقوم بكتابة رقم الاختبار وتحديد المحافظة الموجود بها الطالب.

الضغط على زر الاستعلام.

ستظهر أمامك النتيجة الخاصة بالقبول الموازي والتأكد منها.

حيث أنه يتيح لك موقع النتائج وموقع وزارة التعليم العراقية القيام بالاستعلام عن النتائج القبول الموازي والذي يتم من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي والقيام بكتابة جميع البيانات الأخرى بطريقة صحيحة الخاصة بالطالب وكتابة أيضًا رقم الاختبار ويمكننا الاستعلام عن النتيجة بدون الذهاب من المنزل لمنع انتشار الفيروس الجديد بين الطلاب.

معدلات القبول الموازي بالجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33