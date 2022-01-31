نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ريدمي نوت Redmi Note 11 و 11s وسعر البيع بعد الإطلاق الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن مواصفات هاتف ريدمي نوت Redmi Note 11 والكشف عن أهم التقنيات الحديثة التي تمتلكها تلك السلسلة من الهواتف الذكية، كذلك الإصدار الشقيق ريدمي نوت 11 إس الجديد، وقد تم إطلاق تلك الإصدارات في السوق المصرية بالفعل بتاريخ اليوم 21 يناير 2021، في انتظار الإطلاق لهاتف نوت 11 برو، المرتقب خلال الأسابيع القليلة القادمة، مع الكشف عن سعر الهواتف لمختلف الإصدارات.

أهم مواصفات موبايل ريدمي نوت 11

أعلنت شركو شاومي عن أحد إصدارات الهواتف الذكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد السوق المصرية، حيث تم عقد مؤتمر صحفي كبير مساء الإثنين 31 يناير 2022، للكشف عن أحدث إصدارات هواتف ريدمي نوت 11 و 11 إس، وكانت شركة مي قد أطلقت هواتفي مي 12 في الصين ولم يتم الكشف عن موعد نزلوها في منطقة الشرق الأوسط عبر الموقع الرسمي.

أهم مواصفات موبايل ريدمي Redmi Note 11 التي تم الحديث عنها الليلية تشمل على الاتي:

الهاتف يأتي بمعالج من طراز سناب دراجون 680 بتقنية 6 نانومتر.

الذاكرة من نوع ufs 2.2.

الهاتف يأتي في ثلاث ألوان عصرية.

تردد الشاشة 90 هيرتز

الكاميرا الأساسية بسعة 50 ميجا بيكسل

الشاشة من النوع أمواليد.

الشاحن من النوع السريع بقدرة 33 واط.

البطارية بسعة 5000 ملي أمبير.

سعر ريدمي نوت 11

سيتم إتاحة ثلاثة إصدارات من هواتف ريدمي نوت 11 وستكون أسعارها في السوق المصرية

هاتف ريديمي نوت 11 برامات 4 جيجا وذاكرة تخزين 64 جيجا بسعر 3399 جنيهاً

هواتف ريدمي نوت 11 برام 4 جيجا وذاكرة 128 جيجا بسعر 3700 جنيها.

سعر ريدمي نوت 11 برامات 6 جيجا وذاكرة 128 بسعر 4000 جنيهاً

سعر ومواصفات ريدمي نوت 11s

كما كشفت شركة شاومي عن سعر ومواصفات هاتف ريدمي نوت 11s الجديد وهي كالتالي:

الكاميرا الأساسية الخلفية بسعة 108 ميجا بيكسل.

تردد الشاشة 90 هيرتز من نوع أمواليد.

المعالج من نوع ميديا تك G96 .

البطارية بسعة 5000 ملي أمبير.

الشاحن 33 واط

الذاكرة من نوع ufs 2.2 وتصل إلى ا تيرا بيت.

أما من حيث الأسعار التي تم الكشف عنها بالنسبة للسوق المصرية فهي كالتالي: