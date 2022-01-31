نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أستراليا وعمان في تصفيات كأس العالم وترقب نتيجة مباراة أستراليا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة أستراليا وعمان في تصفيات كأس العالم بالجولة الثامنة لتصفيات المونديال، وتترقب الجماهير السعودية نتيجة مباراة أستراليا وعمان الثلاثاء نظرا لتأثير نتيجة تلك المباراة على حظوظ المنتخب السعودي في حسم بطاقة التأهل المباشرة إلى كأس العالم 2022 في قطر خاصة حال تعثر منتخب السعودية أمام اليابان في المباراة التي تسبق تلك المباراة.

ترقبوا متابعة نتيجة مباراة أستراليا وعمان في تصفيات كأس العالم الثلاثاء.

موعد مباراة عمان وأستراليا في تصفيات كأس العالم

من المنتظر أن تقام مباراة عمان وأستراليا في تمام السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، ويدير مباراة عمان وأستراليا الحكم محمد عبد الله حسن محمد.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم

تدخل عمان مباراة أستراليا في المركز الرابع وقد فقدت فرصتها كاملة في حجز مقعد للتأهل إلى كأس العالم سواء على مستوى المراكز الأول والثاني أو على مستوى الملحق، وهو الأمر الذي يجعل عمان تلعب المباراة دون ضغط عليها.

في المقابل تدخل أستراليا مباراة عمان في المركز الثالث برصيد 14 نقطة وعينها على الفوز على عمان من أجل الوصول إلى 17 نقطة، وعينها الأخرى على نتيجة مباراة السعودية واليابان حيث أن فوز اليابان سيكون لصالح أستراليا في الحفاظ على حظوظها في حجز مقعد مباشر لكأس العالم في قطر 2022 خاصة وأن المنتخب الأسترالي من المنتخبات القوية.

ترقب نتيجة مباراة أستراليا وعمان المقبلة

تترقب الجماهير نتيجة مباراة عمان وأستراليا الثلاثاء في تصفيات كأس العالم خاصة وأن منتخب أستراليا سيحاول الفوز على عمان وهو الأقرب لتحقيق الفوز، خاصة وأن مباراة الجولة الأولى بين أستراليا وعمان قد انتهت بفوز أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هذا ويدير الحكم الإماراتي، محمد عبد الله حسن مباراة عمان وأستراليا في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم، فضلا عن محمد أحمد يوسف وحسن المهري وعادل النقبي وخميس المري والجير تانتاشي ليكون هو حكم الفيديو.

هذا ونتابع معكم كل جديد فيما يخص نتيجة مباراة أستراليا وعمان بشكل متتابع ومستمر لمباراة أستراليا وعمان في تصفيات كأس العالم في الجولة الثامنة لتصفيات المونديال.