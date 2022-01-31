اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية

اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولنديةاعلنت سلطات خفر السواحل الهولندية، اليوم، إن سفينتين اصطدمتا قبالة سواحل البلاد في بحر الشمال الذي اجتاحته عاصفة وبدأت المياه تغرق إحداهما، ما أدى إلى عملية إجلاء.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن خدمات الطوارئ في هولندا، إن سفينة شحن تسمى "جوليتا دي" وعلى متنها 18 من أفراد الطاقم اصطدمت بقارب آخر على بعد نحو 32 كيلومترا، غرب ميناء إيجمودين. كما تضرر القارب الآخر لكنه تمكن من مواصلة رحلته.

وأعلن إدوارد زويتسر، المتحدث باسم شركة "رويال داتش لايف بوت" أن السفينة عانت من "أضرار تشكل خطرا مباشرا على طاقمها الـ18 الذين كانوا على متنها"، مشيرا إلى أن ثلاث مروحيات كانت في طريقها إلى السفينة.

وقال خفر السواحل الهولندي إن مروحية البحث والإنقاذ الأولى وصلت إلى مكان الحادث وبدأت في إخراج الطاقم من السفينة. دون تقديم المزيد من التفاصيل.