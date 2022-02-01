وزيرا خارجية باكستان وطاجيكستان يبحثان هاتفيًا العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - وعبَّر الجانبان -خلال الاتصال- عن ارتياحهما لنمو العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول توسيع الشراكة بين بلديهما، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأشار وزير الخارجية الباكستانى إلى زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى، وإجراء حوارات سياسية، وإعادة تفعيل الآلية الاقتصادية، وتنامى العلاقات البرلمانية بين البلدين.

كما شدد قريشى على سياسة "رؤية آسيا الوسطى" الباكستانية التى تركز على المشاركة المعززة والموجهة نحو النتائج مع دول آسيا الوسطى، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وعبَّر الجانبان عن سعادتهما بملاحظة التعاون متعدد الأطراف الممتاز فى المحافل العالمية والإقليمية، بما فى ذلك فى الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى ومنظمة شنغهاى للتعاون ومنظمة التعاون الاقتصادى.

كما ناقش وزيرا الخارجية المتطلبات الاقتصادية والإنسانية فى أفغانستان، واتفقا على مواصلة العمل معًا لدعم السلام والاستقرار المستدامين فى أفغانستان.