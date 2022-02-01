الإمارات وبريطانيا تبحثان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلى، علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





واستعرض الجانبان، خلال لقائهما اليوم الإثنين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تطورات الأوضاع فى المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار بها. وأكد وزير الخارجية الإماراتى العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التى تجمع بين الإمارات وبريطانيا وتستند إلى تاريخ طويل من العمل المثمر والتنسيق المشترك، والحرص على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها فى الازدهار والتنمية. من جهته، أكد وزير الدولة البريطانى إدانته للاعتداءات الإرهابية الحوثية على منشآت ومناطق مدنية على الأراضى الإماراتية، مشيرا إلى أهمية العمل من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة. وأشاد كليفرلى بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة التى تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك فى المجالات كافة.

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