الأمن الداخلى ينفى القبض على ضابط فى قضية ضبط شبكات تجسس بلبنان

جدة - نرمين السيد - نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى بلبنان وجود أى مخالفة لشعبة المعلومات بقوى الأمن، مؤكدة عدم صحة ما تردد حول القبض على ضابط أو عنصر فى شعبة المعلومات أو فى أى جهاز أمنى أو عسكرى آخر، وذلك ضمن قضية القبض على شبكات التجسس التى تعمل لصالح إسرائيل.





جاء ذلك فى بيان رسمى ردا على ما ورد فى صحيفة الأخبار اللبنانية فى عددها الصادر اليوم عن ضبط شبكات تعمل لصالح إسرائيل.

وفيما أكدت المديرية ضبط 17 شبكة تجسس لصالح إسرائيل فى لبنان، عبرت عن استغرابها لما وصفته بعدم الحس بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خصوصا قبل الانتهاء من التحقيقات، مشددة على أنها ستصدر بيانا مفصلا عند استكمال أى تحقيق.

وشددت على أن التحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص، كما أهابت بوسائل الاعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها.

وكان وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى قد أطلع مجلس الوزراء اليوم على تفاصيل ضبط 17 شبكة تجسس لصالح إسرائيل فى جلسته المنعقدة اليوم بالسراى الكبير مقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى.