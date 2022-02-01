الأمن الداخلى ينفى القبض على ضابط فى قضية ضبط شبكات تجسس بلبنان

جاء ذلك فى بيان رسمى ردا على ما ورد فى صحيفة الأخبار اللبنانية فى عددها الصادر اليوم عن ضبط شبكات تعمل لصالح إسرائيل.
وفيما أكدت المديرية ضبط 17 شبكة تجسس لصالح إسرائيل فى لبنان، عبرت عن استغرابها لما وصفته بعدم الحس بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خصوصا قبل الانتهاء من التحقيقات، مشددة على أنها ستصدر بيانا مفصلا عند استكمال أى تحقيق.
وشددت على أن التحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص، كما أهابت بوسائل الاعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها.
وكان وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى قد أطلع مجلس الوزراء اليوم على تفاصيل ضبط 17 شبكة تجسس لصالح إسرائيل فى جلسته المنعقدة اليوم بالسراى الكبير مقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى.
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