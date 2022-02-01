وزير الخارجية الجزائرى يبحث فى الكويت سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -فى بيان- أن لعمامرة، غداة مشاركته فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بالكويت، خصص اليوم الثانى من زيارته للشق الثنائى، حيث تم استقباله بصفته ممثلا خاصا للرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، من قبل نائب أمير دولة الكويت وولى العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وكذلك من قبل رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فضلا عن عقد جلسة عمل مطولة مع نظيره الكويتى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.

وبحسب البيان، تميزت اللقاءات والمباحثات التى أجراها الوزير لعمامرة مع القيادة السياسية فى دولة الكويت، بالطابع الحميمى والأخوى الذى يعكس عمق العلاقات الثنائية التاريخية، حيث تمت الإشادة بما تم تحقيقه من قبل البلدين من مكتسبات فى ظل التضامن والدعم المتبادل، مع التأكيد على ضرورة البناء على العناصر التكاملية لتعزيز مختلف الأبعاد الاستراتيجية لعلاقات التعاون والشراكة، تجسيدا لتوجيهات قيادتى البلدين بمواصلة تعزيز الديناميكية الايجابية التى تشهدها العلاقات الثنائية.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن لعمامرة سلم نائب أمير دولة الكويت وولى العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح رسالة من الرئيس الجزائرى تبون إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر، مقرونة بتحياته الخالصة وتمنياته بدوام الرفاه والاستقرار لدولة الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق.

ومن جانبه، كلف الشيخ مشعل الوزير لعمامرة بنقل تحياته وتقديره الكبير إلى الرئيس عبد المجيد تبون والشعب الجزائرى، معربا عن شكر وتقدير القيادة السياسية فى الكويت لمواقف الجزائر المبدئية والمتضامنة مع الكويت وبقية دول الخليج، ومشيدا بالعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أنه تم، خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الأخوية، واستعراض القضايا والتحديات التى تشهدها المنطقة العربية، حيث ثمن الطرفان توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التى تمر بها المنطقة والعالم؛ بشكل يؤكد على عمق العلاقات التى تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

فى السياق ذاته، استقبل الوزير لعمامرة أيضا من قبل رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث أشاد الطرفان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على كافة الأصعدة، مؤكدين وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات، ولا سيما فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وبحسب البيان، أكد الطرفان، خلال هذا اللقاء، على العزيمة القوية التى تحدو قيادتى البلدين فى تقوية العلاقات الثنائية وتوطيدها فى مختلف الميادين، كما استعرضا مستجدات الأوضاع على الصعيدين الاقليمى والدولى، مع التركيز على قضايا الأمة العربية، والتزام البلدين الشقيقين بالشراكة الاستراتيجية بين المجموعتين العربية والافريقية، فضلا عن قضايا دولية من شأنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على المنطقة العربية.

وعقد وزير الخارجية الجزائرى جلسة عمل مع نظيره الكويتى الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وبحثا سبل دفع مسيرة التعاون الثنائى، لاسيما رفع نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإحكام الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة، وتجسيد المشاريع التنموية المبرمجة.

وفى هذا السياق، تم الاتفاق على ضرورة إزالة المعوقات التى تعترض زيادة التبادل التجارى والاستثمارى بينهما، وإضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائى، لاسيما اللجنة المشتركة للتعاون الثنائى، التى اتفق الوزيران على التئام دورتها القادمة عن قريب بالجزائر تحت إشراف وزيرى الخارجية.

واتفقا على تعزيز مجالات التعاون الدبلوماسى وتوطيدها على الصعيدين الثنائى ومتعدد الأطراف، وخاصة رفع زخم العمل المشترك والتعاون الجزائرى الكويتى، تحضيرا للقمة العربية بالجزائر، وكذلك توفير الدعم لترشيح الجزائر لعضوية مجلس الأمن للأمم المتحدة.