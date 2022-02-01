لندن: العقوبات الجديدة ضد موسكو تشمل تجميد أصول الشركات الروسية

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تروس أن مشروع القانون البريطاني الجديد للعقوبات ضد روسيا سيسمح بتجميد أصول الشركات الروسية في المملكة المتحدة. وقالت: "سنضمن بذلك أن الذين يتقاسمون المسؤولية مع الكرملين عن ممارساته المزعزعة للاستقرار سيدفعون ثمنا باهظا". وأضافت: "سيتم تجميد أصولهم في المملكة المتحدة، كما سيمنعوا من دخول بريطانيا". وأعلنت الوزيرة البريطانية في وقت سابق أن لندن أعدت "أشد نظام عقوبات" ضد روسيا ردا على "التهديد الروسي لأوكرانيا". وتابعت: "لن يكون هناك مكان للاختباء". وأشار الكرملين إلى أن "الهجوم البريطاني على الأعمال التجارية الروسية سيعني تبنّي موسكو إجراءات جوابية".

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