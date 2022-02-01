33 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمميزات ومواصفات عالية

33 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات، تتنوع أذواق الناس في المملكة السعودية، عند التفكير في اقتناء سيارة، فمنهم من يبحث عن أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، ومنهم من يفضل أفخم الأنواع إذا كان يمتلك المال الكافي، وفي كل الأحوال الجميع يبحث عن سيارة حديثة بمواصفات وإمكانيات مناسبة تجعل استخدامها مريحًا، كما يفضل الأغلبية السيارة التي توفر في استخدام البنزين، وتلك التي تتمتع بوجود بعض الكماليات التقنية.

33 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات

أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

البعض في المملكة السعودية يبحثون عن سيارة رخيصة تناسب إمكانياتهم وفي نفس الوقت تكون حديثة وأنيقة، ومن أكثر السيارات التي تتوافر فيها هذه المواصفات ما يلي:

شيفروليه سبارك LS2022.

جلي بن راي 2022.

نيسان صني 2022.

تويوتا يارس 2022.

شنجان سفن 2022.

السيارة شيفروليه سبارك LS2022

تناسب شيفروليه سبارك من يبحث عن سيارة رخيصة وفي نفس الوقت عملية، حيث تمتلك السيارة العديد من المميزات والمواصفات الخاصة.

كما توفر السيارة في استهلاك البنزين، وعجلاتها دفع أمامي، وهي من طراز الهاتشباك.

ويصل سعر هذه السيارة في المملكة السعودية حوالي 37 ألف ريال.

سيارة جلي بن راي 2022

تجمع جلي بن راي بين الحداثة وكفاءة الأداء، وهي من النوع الرياضي، وقد حظيت برواج كبير بين مستخدمي السيارات.

كما يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 54 ألف ريال.

السيارة نيسان صني 2022

تأتي نيسان صني ضمن سيارات السيدان الأقل استهلاكاً للوقود، وهو ما جذب إليها الأنظار، بالإضافة إلى شكلها الانسيابي الفخم.

علمًا بأن سعر السيارة في المملكة السعودية يبدأ من 50 ألف ريال.

سيارة تويوتا يارس 2022

تُعد تويوتا يارس من السيارات ذات الدفع الأمامي من الفئة سيدان، وتتميز بتصميم عصري أنيق.

كما تبدأ أسعار تويوتا يارس بالأسواق السعودية من 46 ألف ريال.

السيارة شنجان سفن 2022