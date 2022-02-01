وظائف وزارة التربية بالكويت eservices.moe.edu.kw التعاقد المحلي للمعلمين والتخصصات المطلوبة

وظائف وزارة التربية بالكويت eservices.moe.edu.kw لعمل التعاقدات للوظائف التعليمية للتعليم بمدارس الكويت للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وذلك لسد العجز بالوظائف التعليمية بالمدارس الكويتية بجميع المحافظات لتعيين غير الكويتيين بالعديد من التخصصات والتي أعلنت عنها الوزارة بأنها أحد عشر تخصص تعليمي، ويتم العمل بنظام التعاقد لمدة عامين لبعض التخصصات وثلاثة أعوام لتخصصات أخرى، وأعلنت الوزارة عن ترقب فتح باب التسجيل لطلب تلك التخصصات.

وظائف وزارة التربية بالكويت eservices.moe.edu.kw التعاقد المحلي للمعلمين مع التخصصات

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة الدراسة الحضورية إلى مدارس الدولة بجميع المراحل الدراسية بالرغم من انتشار فيروس كورونا في الموجة الجديدة له، وقد قامت الوزارة بالتشديد على حصول الطلاب للقاحات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب والإجراءات الاحترازية بين الطلاب والمعلمين، وعند عودة اطلاب إلى المدارس تم دراسة حاجة المدارس إلى التخصصات المطلوبة في التخصصات العلمية والأدبية بين الطلاب.

موعد فتح باب تعاقدات المعلمين بوزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالكويت بالإعلان عن التخصصات المطلوبة حسب جدول قامت بالإعلان عنه عبر منصتها الرسمية على تويتر، والتي يكون فيها أحد عشر تخصص كما تم تسجيله من احتياجات المدارس لدخول العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، وذلك بنظام التعاقد لغير الكويتيين والذي يتم عمله حسب الشهادات والخبرة والحاجة إلى التخصص، ويتوقع أن يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الأول فبراير 2022.

ألية التسجيل الإلكتروني لوظائف المعلمين