وظائف وزارة التربية بالكويت eservices.moe.edu.kw التعاقد المحلي للمعلمين والتخصصات المطلوبة

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وظائف وزارة التربية بالكويت eservices.moe.edu.kw لعمل التعاقدات للوظائف التعليمية للتعليم بمدارس الكويت للعام الدراسي المقبل 2022-2023، وذلك لسد العجز بالوظائف التعليمية بالمدارس الكويتية بجميع المحافظات لتعيين غير الكويتيين بالعديد من التخصصات والتي أعلنت عنها الوزارة بأنها أحد عشر تخصص تعليمي، ويتم العمل بنظام التعاقد لمدة عامين لبعض التخصصات وثلاثة أعوام لتخصصات أخرى، وأعلنت الوزارة عن ترقب فتح باب التسجيل لطلب تلك التخصصات.
وظائف وزارة التربية بالكويت eservices.moe.edu.kw التعاقد المحلي للمعلمين مع التخصصات
حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عودة الدراسة الحضورية إلى مدارس الدولة بجميع المراحل الدراسية بالرغم من انتشار فيروس كورونا في الموجة الجديدة له، وقد قامت الوزارة بالتشديد على حصول الطلاب للقاحات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب والإجراءات الاحترازية بين الطلاب والمعلمين، وعند عودة اطلاب إلى المدارس تم دراسة حاجة المدارس إلى التخصصات المطلوبة في التخصصات العلمية والأدبية بين الطلاب.
موعد فتح باب تعاقدات المعلمين بوزارة التربية والتعليم
قامت وزارة التربية والتعليم بالكويت بالإعلان عن التخصصات المطلوبة حسب جدول قامت بالإعلان عنه عبر منصتها الرسمية على تويتر، والتي يكون فيها أحد عشر تخصص كما تم تسجيله من احتياجات المدارس لدخول العام الدراسي الجديد 2022 – 2023، وذلك بنظام التعاقد لغير الكويتيين والذي يتم عمله حسب الشهادات والخبرة والحاجة إلى التخصص، ويتوقع أن يتم الإعلان عن فتح باب التسجيل في الأول فبراير 2022.
ألية التسجيل الإلكتروني لوظائف المعلمين
- يتم فتح باب التسجيل في الأول من فبراير 2022.
- يكون الرابط الخاص بالتسجيل في تعاقدات وزارة التعليم بالكويت “رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بوزارة التعليم“.
- تقوم الوزارة بقبول ابناء جميع الكويتيين في كافة التخصصات المطلوبة، لخريجي كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية: أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
- قامت الوزارة بالإعلان عن 11 تخصص فيه عجز بالمدارس.
- يتم قبول الطلبات بشرط الخبرة بجميع التخصصات باستثناء التربية الموسيقية للإناث.
- تقوم الوزارة بعمل تعاقدات لمدة 3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية.
- يتم عمل عقود العمل لمدة عامين لأصحاب المؤهلات التربوية.
- تقوم الوزارة باستثناء شرط الخرة لحملة الدكتوراه بتقديم جيد جدا ورسالات الماجيستير بتقدير امتياز وذلك خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع الكليات الحكومية الأخرى بالكويت.
- يتم القبول بعد عمل المقابلات الشخصية للمعلمين.
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