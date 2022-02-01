قبول الاهلية sso.hrsd.gov.sa موعد صرف معاش الضمان المطور في فبراير 2022 والذي يكون من أكثر العبارات بحثا على تريند السعودية في الأيام الأخيرة، حيث يبحث الغير مقبولين في تسجيلات الضمان الاجتماعي المطور بالمرحلة الأولى والذين قاموا بالتسجيل بالفترة الأخيرة بالمرحلة الثانية التعرف على نتائج الاهلية والقبول لصرف معاش الضمان الاجتماعي، بينما يبحث المقبولين في أهلية المرحلة الأولى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التعرف على موعد صرف رواتب الشهر الجديد والذي تعلن عنه الوزارة شهريا بالتقويم الهجري والميلادي.

قبول الاهلية sso.hrsd.gov.sa موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور sbis بالمصارف

وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاستمرار في استقبال التسجيلات الجديدة للضمان الاجتماعي المطور عبر المنصة الإلكترونية التي أعلنت عنها في 25 نوفمبر 2021 وقامت بالإعلان عن نتائج الأهلية للمرحلة الأولى، والذين تسلموا الراتب الأول لهم في الثالث من يناير 2022، وتم الاستمرار في استقبال التسجيلات الجديدة لغير المقبولين بالمرحلة الأولى للقبول بالمرحلة الثانية، وذلك ليتم تسلم رواتبهم الأولى في فبراير 2022، وتستمر الوزارة باستقبال التسجيلات الجديدة وتحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين القدامى للانتقال التدريجي بقاعدة المعلومات على المنصة الجديدة حتى 23 مايو 2022.

الأسباب التي أدت لرفض الطلب بالمرحلة الأولى للضمان

أن يقوم المسجلين بطلبات الضمان بعدم الالتزام بالحد الأدنى لراتب الضمان للفرد والاسرة.

تسجيل بيانات خاطئة أو منقوصة بما يجعل من الصعب التواصل معهم أو التأكد من البيانات.

إذا تلاعب المستفيدين بالبيانات يتم الكشف من قاعدة بيانات وزارة الداخلية والتأكد من الدخل والاستحقاق.

قيام المواطن بالتسجيل على الرابط القديم للوزارة بعدما أعلنت التسجيل على الرابط المطور الجديد.

الحد المانع لراتب الضمان للفرد والاسرة

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

الاستعلام عن الأهلية وتسجيل جديد (رابط الضمان المطور – المنصة الوطنية الموحدة)

يتم عمل حساب جديد للمستخدم عبر “ بوابة النفاذ الوطني الموحدة “. يبدأ المستخدم بالحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يتم الدخول على “ رابط الضمان الاجتماعي المطور “. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

موعد صرف راتب فبراير 2022

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بداية إرسالها لرسائل الأهلية للمقبولين بالمرحلة الثانية من تسجيلات قبول الاهلية sso.hrsd.gov.sa كما قامت بالإعلان عن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمصارف والذي تقرر أن يكون بالثاني من فبراير 2021 الأربعاء الموافق الأول من رجب 1443، ويتم التسليم بالنظام الجديد بالشهر الهجرين أول الشهر، ويتم إيداع الرواتب بالمصارف على أن يقوم كل مصرف على حده بتحديد موعد تسليم المواطنين بالنظام الخاص به.