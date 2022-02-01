موعد و شروط و طريقة التقديم فى وظائف وزارة الاوقاف المصرية 2022 ورابط التقديم

اعلنت وزارة الاوقاف المصرية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. على بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها الى شغل الوظائف التالية. 1000 وظيفة لدرجة امام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد. كذلك الحاجة الى 1000 وظيفة لدرجة عامل مسجد بنظام التعاقد. وقد اعلنت وزارة الاوقاف المصرية عن بعض الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين الى هذه الوظائف وآلية التقديم . مؤكدة على أن هذه الوظائف هي وظائف تعاقد وسوف ينتهى بالتعيين النهائى واليكم التفاصيل فى الخطوات التالية.

شروط التقديم فى وظائف الاوقاف المصرية

اولا شروط التقديم بالنسبة الى الامام والخطيب والمدرس

الايزيد عمر المتقدم عن ثلاثين عام.

كذلك الحصول على مؤهل أزهرى عالى مناسب.

ايضا الا يقل التقدير التراكمى للمتقدم عن جيد.

المستندات المطلوبة للإمام والخطيب والمدرس

صورة من بطاقة الرقم القومى وجهان.

كذلك صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة الى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وجهان.

صورة من المؤهل الأعلى.

ايضا صورة من شهادة الجيش والخدمة العسكرية.

شهادة التأهيل في حالة الإعاقة.

ثانيا شروط وظيفة عامل مسجد

ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.

مؤهل أقل من المتوسط اعدادية عامة او ازهرية.

المستندات المطلوبة عامل المسجد

صورة من بطاقة الرقم القومى وجهان.

كذلك صورة من صحيفة الحالة الجنائية وجهان.

صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

شهادة التأهيل في حالة الإعاقة.

موعد وكيفية التقديم على وظائف الاوقاف المصرية

أتاحت وزارة الأوقاف المصرية التقديم على الوظائف المعلن عنها من خلال الرابط الخاص ببوابة الحكومة المصرية.

حيث يقوم المتقدم بالاختيار بين الوظائف المعلن عنها مع توفر الشروط اللازمة للوظيفة.

قد أعلنت الوزارة أن التقديم على الوظائف سوف يكون ابتداء من يوم 15 فبراير الحالى وحتى 2 مارس المقبل.

يجب على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بة بعد اتمام عملية التسجيل.

كما يجب رفع كافة الأوراق والمستندات بالالوان وأن تكون البيانات صحيحة.

خطوات التقديم على وظائف الاوقاف المصرية