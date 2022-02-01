تسجيل 19 وفاة و 11833 اصابة بكورونا في الاردن والفحوص الايجابية 24.84 %

دوت الخليج :- سجلت في الأردن 19 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا، و11833 إصابة جديدة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1209083 إصابة وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة الاحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 13193 وفاة منذ بدء الجائحة، بحسب الموجز.

وأجري 47644 فحصا مخبريا، بنسبة فحوص إيجابية قدرها 24.84%، ووصل العدد الإجمالي لفحوص الكشف عن الفيروس إلى 14639841 فحصا.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 6309 حالة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء المتوقعة إلى 1116037، فيما بلغ عدد الإصابات النشطة 79853.

وسُجلت 198 حالات إدخال جديدة إلى المستشفيات، فيما خرج منها 146 شخصا، ويرقد في المستشفيات من الحالات المؤكد إصابتها 899 إصابة.