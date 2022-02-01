أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل المجاهد وآل القرشي

الأمين العام المساعد يواسي آل المجاهد وآل القرشيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي العلامة والاديب /احمد بن محمد بن محمد بن علي المجاهد، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد القاضي/ نشوان احمد المجاهد، والقاضي/عبد الباسط احمد المجاهد، وجلال احمد المجاهد، وجميع أفراد الأسرة، وكافة آل المجاهد، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب.

مبتهلاً إلى المولّى -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

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كما بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الحاج عمر أحمد القرشي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الأستاذ/ راسل عمر القرشي، نائب رئيس تحرير صحيفة الميثاق، وإخوانه، وكافة آل القرشي، بمحافظة تعز، عبّر الأمين العام المساعد عن تعازيه الحارة وعميق مواساته في هذا المصاب.

سائلا المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنا إليه راجعون “.

