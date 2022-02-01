مجلس الأمن يصوت بتمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا

وأشار أعضاء مجلس الأمن في القرار الذي يحمل رقم 2619/2022 إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وطالب المجلس بأن يعين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثا خاصا على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

وجاء تصويت مجلس الأمن بعد خلافات بين أعضاء المجلس، إذ أكدت روسيا أن من الضروري إدراج فقرة تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا في أقرب الآجال، في حين كان المشروع الذي اقترحته بريطانيا ودعمته أميركا ينص على تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا لغاية منتصف شهر سبتمبر المقبل دون الإشارة إلى ضرورة تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفا للمستقيل يان كوبيتش.