توتنهام يتعاقد مع كولوسيفسكي وبنتانكور من "السيدة العجوز"

تعاقد توتنهام هوتسبير مع ديان كولوسيفسكي ورودريجو بنتانكور من يوفنتوس في اليوم الأخير لفترة انتقالات يناير ضمن خطط المدرب أنطونيو كونتي لإعادة هيكلة الفريق.

ودعا كونتي مسؤولي النادي في أكثر من مناسبة لمساعدته على تعزيز التشكيلة منذ أن تولى مسؤولية النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه اضطر إلى الانتظار حتى اليوم الأخير لفترة الانتقالات للتعاقد مع ثنائي خط الوسط.

وقال يوفنتوس في بيان إن توتنهام تعاقد مع بنتانكور حتى 2026 مقابل 19 مليون يورو (21.30 مليون دولار) مع ستة ملايين يورو إضافية في صورة مكافآت.

وسينضم كولوسيفسكي على سبيل الإعارة حتى يونيو 2023 مقابل عشرة ملايين يورو مع وجود بند يلزمه بشراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو شريطة الوفاء ببعض "الأهداف الرياضية" خلال موسم 2022-2023.

وانضم كولوسيفسكي البالغ عمره 21 عاما إلى يوفنتوس من أتلانتا مقابل 35 مليون يورو في 2020 لكنه أخفق في اللعب أساسيا بانتظام في النادي المنتمي لتورينو.

وفاز بنتانكور، الذي انضم إلى يوفنتوس في 2017، بثلاثة ألقاب للدوري الإيطالي وخاض 181 مباراة في خمسة مواسم مع النادي.

وينافس توتنهام السابع بقوة على دخول المربع الذهبي في الدوري الممتاز ويبتعد بنقطتين فقط عن مانشستر يونايتد الرابع الذي لعب مباراتين أكثر من توتنهام.