نيس يقصي باريس سان جرمان من كأس فرنسا

أقصى نيس مضيفه باريس سان جرمان من مسابقة كأس فرنسا بفوزه عليه بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي على ملعب بارك دي برانس ليبلغ الدور ربع النهائي.

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسياً في صفوف سان جرمان، في حين جلس مهاجمه كيليان مبابي على مقاعد البدلاء، قبل مشاركته في نصف الساعة الأخير.

كما غاب النجم الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا، في حين لم يتعاف البرازيلي نيمار من إصابة أبعدته عن الملاعب في الشهرين الاخيرين.

وكان باريس سان جرمان الطرف الأفضل في مواجهة وصيفه في الدوري المحلي، لكن لاعبيه لم يجدوا طريقهم إلى المرمى وسط التكتل الدفاعي للضيوف.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، ولأن قوانين المسابقة تقضي باللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، فقد ابتسمت لنيس الذي تصدى حارسه مارسيت بولكا المعار من باريس سان جرمان بالذات، لكرتي الأرجنتيني دانيال باريديس والشاب كزافي سيمون.