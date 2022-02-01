إصابة وزيرة خارجية بريطانيا بـ فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنها أصيبت بـ فيروس كورونا، قبل زيارتها إلى كييف عاصمة أوكرانيا، والتى كانت مقررة اليوم الثلاثاء، رفقة رئيس الوزراء بوريس جونسون.





وكتبت تراس تغريدة على موقع "تويتر" قالت فيها إنها أجرت فحص للكشف عما إذا كانت مصابة بـ كورونا أم لا، مشيرة إلى أن نتيجته كانت إيجابية، وأنها تلقت ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس وستعمل من المنزل أثناء فترة الحجر.

وكانت تراس خالطت نوابا فى مجلس العموم البريطانى قبل ساعات قليلة من إعلانها إصابتها.

وعلى جانب آخر، اعتذر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الاثنين، أمام البرلمان بسبب إقامة حفلات خلال الحظر المفروض بسبب وباء كورونا.

جاء ذلك على خلفية تقرير داخلى حول فضيحة الحفلات التى أقيمت فى مقر رئاسة الحكومة البريطانية عن وقوع "أخطاء فى القيادة وفى التقدير".

وقدم جونسون الاعتذار عن طريقة التعامل مع أزمة إقامة حفلات، مؤكدا قبوله نتائج التحقيق فى قضية إقامة الحفلات.