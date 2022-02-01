30 الف ريال سعودي قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات والارامل 1443 واعفاء القرض في حالة الوفاة أو العجز

30 الف ريال سعودي قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات والارامل 1443 يساهم بنك الضمان الاجتماعي في توفير العديد من الانظمة الخاصة بتوفير تمويلات مالية متنوعة لأكثر فئات الدولة احتياجًا والتي لا تقتصر فقط على تمويلات المشاريع الحرة والشباب من العاطلين عن العمل فقط ولكن من بينها القروض التي توفرها للسيدات المطلقات والأرامل وهذا عبر عدة أنظمة السداد وفق معايير البنك الرسميه والتي تظهر في شروط تقديم الطلبات وخطوات التسجيل التي نستعرضها عبر التفاصيل الواردة في كل من الأجزاء التالية.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات

الدخول إلى الرابط الخاص بموقع بنك التنمية الاجتماعية السعودي وهذا بواسطة بحث جوجل او الدخول المباشر من هنا

وهذا بواسطة بحث جوجل او الدخول المباشر من هنا عقب التوجه إلى داخل الموقع يمكنك إكمال مهمة تسجيل الدخول بواسطة الحساب الرسمي في حساب نفاذ الوطني الموحد.

ثم ادخل إلى القسم الخاص ب تمويلات قروض المطلقات وهذا مع وضع مختلف بيانات الشخص الراغب في التقديم.

تتمثل هذه البيانات في إضافة كل من رقم البطاقة الشخصية وعنوان الاقامة الدائمة لمقدم الطلب.

إلى جانب إضافة كل من رقم الهاتف الشخصي ورقم الآيبان لحساب المقدم.

ثم اضغط على زر التالي مع إرفاق رمز تأكيد الطلب والذي يرسله الموقع آليك للتأكد من صحة البيانات.

انتظر بعد ذلك بمتابعة الطلب الذي قدمته والذي يحدد البنك حالة قبوله او رفضه عبر القسم الخاص ب طلباتي داخل موقع البنك.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعي للمطلقات