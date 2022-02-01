نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر qiyas تسجيل اختبارات الرخصة المهنية etce.gov.sa رابط تسجيل المعلمين 2022-2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة 1 الرياض جامعة الملك سعود رجال 2 الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود رجال 3 الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود نساء 4 الرياض الناصرية نساء 5 الخرج إدارة التعليم بالخرج مشترك 6 الزلفي المعهد الثانوي الصناعي مشترك 7 وادي الدواسر المعهد الثانوي الصناعي مشترك 8 الدوادمي فرع جامعة شقراء مشترك 9 الأفلاج إدارة التعليم بالأفلاج مشترك 10 المجمعة جامعة المجمعة مشترك 11 جدة جامعة الملك عبدالعزيز رجال 12 جدة جامعة الملك عبدالعزيز نساء 13 جدة جامعة عفت نساء 14 مكة المكرمة جامعة أم القرى رجال 15 مكة المكرمة جامعة أم القرى نساء 16 الطائف جامعة الطائف رجال 17 القنفذة المعسكر الكشفي بإدارة التعليم مشترك 18 الدمام جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل رجال 19 الدمام جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل نساء 20 الأحساء جامعة الملك فيصل رجال 21 الأحساء جامعة الملك فيصل نساء 22 الخفجي كلية الآداب والعلوم مشترك 23 الجبيل الهيئة الملكية مشترك 24 حفر الباطن جامعة حفر الباطن مشترك 25 تبوك جامعة تبوك رجال 26 تبوك جامعة تبوك نساء 27 الوجه جامعة تبوك مشترك 28 أملج جامعة تبوك مشترك 29 الباحة كلية الباحة الأهلية للعلوم مشترك 30 المدينة جامعة طيبة رجال 31 المدينة جامعة طيبة نساء 32 المدينة المنورة مقر إدارة التعليم في الحناكية مشترك 33 ينبع كلية علوم وهندسة الحاسب – جامعة طيبة رجال 34 ينبع مبنى كلية السنة التحضيرية – جامعة طيبة نساء 35 العلا إدارة التعليم بالعلا مشترك 36 حائل عمادة خدمة المجتمع نساء 37 القصيم جامعة القصيم رجال 38 حائل حي الجامعيين رجال 39 القصيم جامعة القصيم نساء 40 الطائف جامعة الطائف نساء 41 عقلة الصقور إدارة التعليم بالقصيم مشترك 42 الرس جامعة القصيم مشترك 43 جازان كلية التميز رجال 44 جازان كلية التميز نساء 45 أبها الكلية التقنية رجال 46 أبها الكلية التقنية نساء 47 محايل عسير فرع جامعة الملك خالد مشترك 48 النماص إدارة التعليم بالنماص مشترك 49 سراة عبيدة إدارة التعليم بسراة عبيدة مشترك 50 بيشة جامعة بيشة مشترك 51 ظهران الجنوب جامعة الملك خالد مشترك 52 القريات المعهد الثانوي الصناعي مشترك 53 سكاكا جامعة الجوف مشترك 54 عرعر حي المطار مشترك 55 رفحاء جامعة الحدود الشمالية مشترك 56 طريف جامعة الحدود الشمالية مشترك 57 نجران جامعة نجران رجال 58 نجران جامعة نجران نساء 59 المدينة مهد الذهب مشترك 60 حقل مبنى التدريب التربوي لقسم البنات مشترك 61 تيماء مكتب التعليم مشترك 62 ضباء مبنى حارس مدرسة يحيى بن معين الابتدائية مشترك 63 الباحة جامعة الباحة مشترك 64 عقلة الصقور إدارة التعليم بالقصيم مشترك 65 عفيف كلية العلوم والدراسات الإنسانية مشترك 66 الجوف الكلية العلمية مشترك 67 الحناكية ابتدائية الحناكية مشترك 68 الدرب مدرسة الفاروق مشترك 69 العيص مركز التنمية الاجتماعية مشترك 70 الغزالة ابتدائية تحفيظ بنين ومتوسطة الإمام نافع مشترك 71 القويعية مركز التدريب والابتعاث مشترك 72 الليث إدارة التعليم بالليث مشترك 73 الهفوف جامعة الملك فيصل مشترك 74 الوجه الكلية الجامعية للبنات مشترك 75 بدر المدرسة الابتدائية الخامسة للبنات مشترك 76 بقعاء مكتب التعليم مشترك 77 خيبر فرع الكلية التقنية مشترك 78 سميراء فرع جامعة حائل بنات مشترك 79 شقراء فرع جامعة شقراء مشترك 80 ظهران الجنوب كلية التربية للبنات مشترك 81 مهد الذهب بجانب المدرسة السعودية الابتدائية مشترك 82 وادي الفرع ثانوية عاصم ن عدي مشترك 83 المخواة جامعة الباحة مشترك 84 شرورة إدارة التعليم مشترك