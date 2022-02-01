موعد مباراة المنتخب السعودي والياباني في تصفيات كأس العالم 2022، سوف يواجه المنتخب السعودي مباراة، من أهم المباريات الفاصلة في تاريخ المنتخب السعودي، حيثُ أن الفوز في تلك المباراة يؤهل المنتخب السعودي لمونديال قطر القادم 2022، ومن المعروف أن مونديال كأس العالم يمثل النسخة الثانية والعشرون، تلك البطولة الذي يتنافس عليها معظم الأندية العالمية وتقام كل أربع سنوات، ومن المقرر ان يبدء المونديال هذا العام من شهر نوفمبر ويستمر حتى ديسمبر.

موعد مباراة المنتخب السعودي والياباني في تصفيات كأس العالم 2022

يعتبر اليوم الثلاثاء الممثل غرة شهر فبراير لعام 2022 هو موعد اللقاء الحاسم بين المنتخبي السعودي والياباني، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، حيثُ تقام المباراة على أراضي ملعب سايتاما، وفي حالة فوز المنتخب السعودي على نظيره الياباني سوف يتأهل إلى مباريات كأس العالم، وسوف يحتل المنتخب السعودي المرتبة الثانية من ضمن المنتخبات المؤهلة لكأس العالم بعد إيران.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

سوف يتم إذاعة المباراة عبر قنوات ssc، والذي إطلقت خصيصاً للإذاعة كافة المباريات السعودية المحلية والعالمية، حيثُ تذاع المباراة عبر القناة السابعة”ssc7″ من قنوات ssc، كما يمكن لعاشقي الساحرة المستديرة متابعة المباراة عبر الشبكة العنكبوتية من خلال خدمة شاهد”watch”، أو عن طريق البث المباشر.

المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022

لقد حقق المنتخب الأخضر الفوز على جميع مباريات المجموعة الثانية، وأخرها فوزه على المنتخب العماني بهدف وحيد مقابل لاشي، ليصبح عدد نقاط المنتخب السعودي تسعة عشر نقطة، في حين يحتل المنتخب الياباني المرتبة الثانية بعد السعودية ضمن أندية المجموعة الثانية، بعدد نقاط خمسة عشر نقطة، وفي حالة فوز المنتخب السعودي تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي ريناد وحصوله على ثلاث نقاط في الجولة الثامنة لدول القارة الأسيوية من ضمن جولات التصفية، سوف يتأهل إلى مونديال كأس العالم، الذي يقام على الأراضي القطرية دون أدنى شك.

تردد قنوات ssc الناقلة لمباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022