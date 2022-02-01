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عمر شويل - جدة دعم ريف برقم الهوية reef.gov.sa وشروط التسجيل للاسر المنتجة في السعودية - ثقفني
دعم ريف برقم الهوية reef.gov.sa وشروط التسجيل للاسر المنتجة تتم عمليات تسجيل مستمرة داخل منصة دعم ريف للأسر المنتجة منذ إطلاقها لأول مره وحتى الآن ويرجع ذلك برغبة العديد من مواطني المملكة في الحصول على مصدر للدعم النقدي والذي يساعدهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي إلا أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد حددت في منصتها بعض الشروط والتي لابد أن تتطابق مع المتقدمين حتى يتمكنو من الحصول على هذه القيم المالية والتي تصرف بشكل شهري للمستفيدين حتى الانتهاء من التكلفة الخاصة بالدعم لكل فرد.
ما هو برنامج دعم ريف للأسر المنتجة
- عبارة عن إحدى البرامج التنمية والتي تختص في العمل على تنمية وتطوير المجالات المتعلقة بالزراعة وتربية المواشي.
- يهدف هذا البرنامج إلى تقديم الدعم لمختلف المواطنين والذين تتخصص أعمالهم في المجال الزراعي ومختلف الأسر المنتجة وربات البيوت.
- تم إطلاق هذه المؤسسة بشكل رسمي من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في محاولة لتحقيق رؤية الدولة لعام 2030.
- يأتي هذا الدعم للمستفيدين دعم نقدي بقيم مالية متفاوتة باختلاف البرامج ومدى احتياج الفرد لهذا الدعم.
- كما وفرت المنصة امكانية تلقى طلبات الراغبين في الحصول على الدعم عبر هذا الموقع http://reef.gov.sa/.
شروط برنامج ريف للاسر المنتجه في السعودية
- يمكن التقديم للأفراد داخل برنامج دعم الريف بعد تخطي عمر 21 عام فقط.
- تقدم خدمات الدعم لجميع المواطنين السعوديين المالكين للهوية الوطنية بشكل رسمي.
- عدم تجاوز طلبات المتقدمين لدخل شهري أقصى من 6000 ريال سعودي فقط.
- توفير كل من حساب بنكي مفعل للتمكن من الحصول على الأموال الخاصة بالدعم من قبل المؤسسة.
- تقديم رقم هاتف او شريحة الجوال خاصة بالفرد لسهولة التواصل مع المؤسسة.
- كما تشترط منظمة دعم الريف على المستفيدين عدم الدخول في إحدى مجالات العمل الخاصة ب القطاعات الخاصة او العامة.
- تحديد المقر السكني للمواطن والذي لابد أن يكون واقع بداخل إحدى البلدان المذكوره في البرنامج وتتواجد بالقرب من مصادر الدعم والتمويل.
- إحضار مستند رسمي والذي يختص بعرض وثيقه العمل الحر والممكن استخدامها والحصول عليها من قبل المكاتب الخاصة بوزارة الموارد البشرية.
- تقبل الطلبات بشكل إلكتروني فقط وهذا عبر تقديم طاب رسمي في منصة دعم ريف للأسر المنتجة.
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