الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.. أمريكا تهدد بعقوبات على «النخبة»

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن هناك حزمة عقوبات أعدتها الولايات المتحدة ضد النخب الروسية، دون أن تحدد أسماء أو كيانات بعينها، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنهم "مسؤولون ورجال أعمال كبار".

وأضافت بساكى فى بيان، "يمكننى أن أؤكد أننا طورنا حزم عقوبات محددة ضد النخب الروسية وعائلاتهم فى حال غزو روسيا لـ أوكرانيا مرة أخرى.. الذين حددناهم موجودون فى الدائرة الداخلية للكرملين أو قريبون منها ويلعبون دورا فى تبنى قرارات الحكومة أو على الأقل متورطون فى سلوك الكرملين المزعزع للاستقرار".

وتابعت: "العمل تم بالتنسيق مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة".

وكان قد حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن من أن بلاده "مستعدة لكل الاحتمالات"، لحل الأزمة على الحدود الروسية-الأوكرانية، حيث حشدت موسكو أكثر من 100 ألف عسكرى، مشددًا على أن بلاده فى الوقت نفسه، تواصل الدعوة لاعتماد الدبلوماسية سبيلاً للحل.

ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، قال بايدن فى تصريح أدلى به فى المكتب البيضاوى بالبيت الأبيض "لقد أوضحنا اليوم فى الأمم المتحدة الطبيعة الكاملة للتهديدات الروسية لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وكذلك للمبادئ الأساسية للنظام الدولى القائم على قواعد".

واستكمل: "نواصل الحض على الدبلوماسية بوصفها الطريقة المثلى للمضى قدماً، لكن مع استمرار روسيا فى حشد قواتها حول أوكرانيا، فنحن مستعدون لكل ما يمكن أن يحدث".