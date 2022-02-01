نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الإستعلام عن مخالفة الكمامة وتقديم نموذج التظلم على مخالفة الكمامة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل الإجراءات التي تتخذ للحد من انتشار اوميكرون المتحور فكانت تعليمات وزارة الصحة بالمملكة لاتباع التعليمات وتنفيذها للوقاية من انتشار اوميكرون المتحور بالمملكة كانت قد فرضت غرامات على عدم ارتداء الكمامة والتى قد تصل إلى 1000 ريال سعودي، وقد منحت المملكة إمكانية التظلم للمخالفات عن عدم ارتداء لبس الكمامة، حيث أنه يتم تقديم نسخة من طلب التظلم من خلال موقع أبشر الإلكتروني التابع للوزارة، وقد كانت التعليمات والقرارات بتقديم التظلم في فترة السماح التي منحتها الوزارة والتي تبدأ بعد من اليوم الثاني لعمل المخالفة وحتى اليوم العاشر لها، حرصًا على صحة المقيمين بالمملكة سواء كان أبنائها أو الوافدين، كما يجب الإلتزام بالتعليمات التي تحافظ على سلامتهم.

كيفية تقديم نموذج التظلم على مخالفة الكمامة في السعودية:

من الجدير بالذكر فقد فرضت المملكة قيمة مالية كبيرة على من لم يلتزم بارتداء الكمامة قد تصل إلى 1000 ريال سعودي، ويمكن الاستعلام عنها وتقديم تظلم من خلال الخطوات التالية:

ادخل على رابط منصة أبشر الإلكترونية.

أن يقوم الشخص المتقدم بعد الدخول على المنصة الضغط على تسجيل الدخول

التأكد من إدخال كافة البيانات (اسم المستخدم – كتابة المرور).

يجب عليه الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

أن يقوم المتقدم اختيار أيقونة خدماتي.

يقوم باختيار الخدمة التي يرغب في الاستفادة منها من أيقونة الخدمات العامة للمواطنين.

ثم عليك بالنقرعلى أيقونة فتح الطلبات والرسائل الخاصة بمخالفات الكمامة.

اختيار خدمة (تظلمات مخالفة التعليمات)

تظهر بشكل تلقائي صفحة تحتوي على بيانات المتقدم

يقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها

ثم بعد الانتهاء من تسجيل هذه البيانات والتأكد منها الضغط على إرسال الطلب.

وبعد اجراء تلك الخطوات فقد تم الانتهاء من تقديم الطلب الخاص، للنظر حول الاعتراض على مخالفة ارتداء الكمامة داخل الأراضي السعودية.

قيمة الغرامة المفروضة على مخالفات الكمامة بالمملكة:

نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الفيروس الذي تم انتشاره، فقد قامت السعودية بفرض تعليمات وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع، وتماشياً مع ذلك قامت بفرض غرامة مالية لمن يخالف هذه التعليمات ومنها على الأشخاص الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامة في ظل زيادة حالات مرض، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض عبر هذا المقال قيمة الغرامة وهي:

يتم فرض الغرامة على كل من المقيمين والمواطنين وكافة الأجانب في المملكة حيث وصلت إلى 1000 ريال سعودي.

للحفاظ على صحة الجميع وتخفيف العبء عن الحكومة والحد من انتشار الفيروس ضرورة الالتزام بالتعليمات والاحترازات وذلك من خلال ارتداء الكمامة

لم يتم تحديد نوع معين من الكمامة سواء كانت طبية أو كمامة من القماش، المهم هو تغطية الفم والأنف أثناء الخروج لمكان آخر.

خطوات الاستعلام عن مخالفة عدم لبس الكمامة عبر رقم الهوية: