مكيفات حساب المواطن خطوات أستحقاق خصم المكيفات للمستفيدين من البرنامج ورابط التقديم

المركز الوطني بالمملكة العربية السعودية قام بإطلاق مبادرة جديدة هدفها الأساسي مساعدة المواطنين على القيام بشراء أجهزة التكييف الموفرة للطاقة والحد من استخدام الأجهزة التي تستهلك قدر كبير من الطاقة، ويتم التقديم على تلك المبادرة ومعرفة كل شئ عنها من خلال الموقع الخاص بها موقع مبادرة أجهزة التكييف وتقتصر هذه المبادرة على المواطنين السعوديين فقط لا غير وقد تم الغلان عن تكلفة أجهزة التكييف والتي يبلغ سعر الواحد منها 900 ريال سعودي.

خصم المكيفات وكيفية الحصول عليها.

منذ عام 2019، اتخذت حكومة المملكة العربية السعودية زمام المبادرة لإدراج مكيفات الهواء بنظام الفاتورة ضمن طرق الدعم التي تضمنها المملكة لمواطنيها من خلال برنامج حساب المواطن. وقد تمكنت الحكومة السعودية من تقديم حلول مثالية لهذا الغرض وهي على النحو التالي: –

من خلال الإنترنت يقوم المستعلم بالذهاب إلى الموقع الخاص بمبادرة أجهزة التكييف.

تظهر صفحة بها العديد من الأماكن الخالية ويقوم المستعلم بتسجيل كل البيانات والمعلومات المطلوبة وملئ الأماكن الفارغة بها.

تظهر صفحة يقوم المستعلم بكتابة التاريخ الذي قام بتحديده وتسجيل رمز التحقق.

للحصول على الخصومات وهذه المبادرة ينبغي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط على المتقدم للحصول على الخصم أن يكون الحد الأدنى لسنه 21 سنة.

يشترط عند التقديم على خصم المكيفات قيام المتقدم بتقديم الهوية الخاصة به.

الاستفسار عن أسعار المكيفات ومتاجر بيعها.

لمعرفة مكان المتجر يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بمبادرة المكيفات.

من خلال الشريط العلوي الموجود بالصفحة يتم النقر على البحث عن متجر.

من ثم يتم اختيار المتجر الملائم للمتقدم.

أما بالنسبة للأسعار من خلال نفس الموقع.

يقوم المتقدم بانتقاء السعة الملائمة للتكييف الذي يريده.

يقوم المستخدم باختيار نوع المكيف الذي يريده بعد متابعة كافة الأنواع المتاحة على المتجر.

تظهر بعد ذلك الأسعار الخاصة بكل مكيف فيقوم المستخدم بمعرفة السعر الذي يريده.

باتباع كل التعليمات السابقة وموافقة ومطابقة كافة الشروط على الشخص الذي يريد الحصول على المبادرة يتمكن بسهولة ويسر الحصول على الخصم الذي يريده.