بدون كفيل أحصل على قرض فورى حتى 30 الف ريال عبر شركة تساهيل للتمويل السعودى

شركة تسهيل للتمويل تقوم بتمويل قروض بدون الحاجة لضامن أو كفيل وأيضا دون الحاجة لتحويل المرتب وتعد من أهم وأفضل نوع من أنواع القروض السريعة والشخصية ويتسارع عليها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، فتساعد كل شخص وتقوم بتمويله للحصول على ما يريد من السيولة النقدية بأقل شروط ممكنة كما تقدم الكثير من الامتيازات لكافة عملائها.

المميزات التي تقدمها شركة تساهيل للحصول على تمويل شخصي ميسر.

ويمنكمن الحصول على الامتيازات الخاصة بقروض شركة تساهيل وهي على النحو التالي: –

هذا التمويل يساير أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

نوع هذا التمويل شخصي كما أنه على هيئة نقود وأيضا فوري.

لا يشترط الحصول على هذا النوع من التمويل أن يقوم المتقدم بتحويل راتبه الشهري.

لا تطلب شركة تساهيل وجود ضامن أو كفيل للحصول على التمويل.

تمنح الشركة تمويلات تصل قيمتها إلى 30000 ريال تقريبًا.

يوجد الكثير من الاختيارات لسداد الأقساط ويتم جدولتها وحسابها تبعًا لكل عميل وقد تصل المدة إلى سنتين.

تتميز بسهولتها وأنها لا تتطلب وقت للحصول على التمويل.

هامش الربح لقرض تساهيل يتميز بعدم ثبوته فهو تنافسي.

الشروط اللازم توافرها لاستحقاق التمويل الشخصي من تسهيل.