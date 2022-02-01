كيفية أخذ اللقطة المكانية للمدارس في نظام نور 1443 هو الاجراء الهام الذي يتم اجراءه من جانب مديرو المدارس في جميع انحاء السعودية لكي يتم عمل تحديث للموقع الجغرافي الخاص بالمدرسة التي تكون تحت ادارتهم، حيث يتم من خلال هذه الخدمة إضافة المدرسة التي تكون تحت إدارة المديرين، حيث يتم اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة من خلال موقع نظام نور التعليمي الالكتروني، والذي يعد أحد أهم الأنظمة التعليمية الالكترونية الذي يوفر عدد كبير من الخدمات المختلفة، ونهتم بسرد كيفية أخذ اللقطة المكانية لنظام نور والتعرف على أهم أهداف هذه الخدمة.

أهداف خدمة اخذ اللقطة المكانية 1443

يحرص نظام نور التعليمي دائما على توفير العديد من الخدمات والأدوات الجديدة التي تساعد على تطوير النظام التعليمي في السعودية في جميع المدارس، ومن بين التطورات الحديدة والخدمات المطروحة حديثا حي خدمة أخذ اللقطة المكانية، ومن أهم أهداف هذه الخدمة ما يلي.

العمل على تحديث بيانات كل مدرسة داخل الأراضي السعودية والعمل على نشر المعلومات الصحيحة عن كل مدرسة، وذلك من خلال قاعدة بيانات الخاصة بنظام نور.

تقدم المساعدة للخريطة الجغرافية الخاصة بالمدارس في التخطيط بشكل جيد لكافة المشاريع الجديدة.

يتم جمع كافة اللقطات المكانية على قاعدة بيانات واحدة، بحيث يتم دمجها مع المعلومات الوصفية والمكانية الخاصة بالمدارس.

يتم من خلالها أيضا متابعة كل ما يحدث من العديد من التحديثات من خلال الإدارات التعليمية بشكل سهل.

كيفية أخذ اللقطة المكانية للمدارس في نظام نور 1443

يمكن اجراء أحد اللقطة المكانية الخاصة بالمدارس من خلال نظام نور بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.