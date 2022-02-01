50 الف ريال سعودى قرض فورى بدون كفيل وبشروط ميسيرة عبر شركة أمكان للسعوديين فقط

مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية يقوم بتقديم التمويل لفئات عديدة في مختلف المجالات الممكنة ويتم هذا التمويل من خلال شركة إمكان عن طريق الإمداد بالتمويل الميسر والذي تصل قيمته إلى خمسين ألف ريال، ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل انتشر على مجال كبير جدًا وقام بإثبات نفسه لما يتميز به عن غيره في التسهيلات وغيرها ويعمل جاهدًا للانتشار في كل بقاع المملكة العربية السعودية.

أهم المزايا التي يجلبها تمويل إمكان.

وتستطيع الحصول على القروض الفورية الخاصة بشركة إمكان وذلك من خلال السير على الخطوات التي سوف نعمل على توضيحها وهي على النحو التالي: –

الحصول على تمويل ميسر لا يتطلب وجود كفيل أو حتى موافقته. الحصول على تمويل من إمكان لا يتطلب تحويل الراتب إلى البنك عكس العديد من الأماكن الأخرى. عند الحصول على التمويل من إمكان يعطي فرصة لسداد المبلغ في مدة تصل إلى سنتين. تمويل إمكان يتميز بتوافقه مع الشرع والدين الإسلامي. ويمتاز تمويل إمكان بمرونة التعامل مع عملائه في اختيار طريقة السداد الملائمة لظرف كل عميل.

شروط الحصول على تمويل من شركة إمكان.

ويجب عليك ان تنطبق عليك الشروط الخاصة بالحصول على القروض الفورية من شركة إمكان وهي على النحو التالي: –