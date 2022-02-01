نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 الف ريال سعودى قرض فورى بدون كفيل وبشروط ميسيرة عبر شركة أمكان للسعوديين فقط في المقال التالي
مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية يقوم بتقديم التمويل لفئات عديدة في مختلف المجالات الممكنة ويتم هذا التمويل من خلال شركة إمكان عن طريق الإمداد بالتمويل الميسر والذي تصل قيمته إلى خمسين ألف ريال، ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل انتشر على مجال كبير جدًا وقام بإثبات نفسه لما يتميز به عن غيره في التسهيلات وغيرها ويعمل جاهدًا للانتشار في كل بقاع المملكة العربية السعودية.
أهم المزايا التي يجلبها تمويل إمكان.
وتستطيع الحصول على القروض الفورية الخاصة بشركة إمكان وذلك من خلال السير على الخطوات التي سوف نعمل على توضيحها وهي على النحو التالي: –
- الحصول على تمويل ميسر لا يتطلب وجود كفيل أو حتى موافقته.
- الحصول على تمويل من إمكان لا يتطلب تحويل الراتب إلى البنك عكس العديد من الأماكن الأخرى.
- عند الحصول على التمويل من إمكان يعطي فرصة لسداد المبلغ في مدة تصل إلى سنتين.
- تمويل إمكان يتميز بتوافقه مع الشرع والدين الإسلامي.
- ويمتاز تمويل إمكان بمرونة التعامل مع عملائه في اختيار طريقة السداد الملائمة لظرف كل عميل.
شروط الحصول على تمويل من شركة إمكان.
ويجب عليك ان تنطبق عليك الشروط الخاصة بالحصول على القروض الفورية من شركة إمكان وهي على النحو التالي: –
- تمويل شركة إمكان تشترط على المتقدمين للحصول على تمويل أن يكون لهم كل شهر دخل ثابت خاص بهم يتراوح بين 1900 ريال وذلك لمن وصلوا إلى سن التقاعد، و 2000 ريال دون ذلك.
- يتم التقديم لطلب التمويل عن طريق الإنترنت ويتمكن المتقدم من الحصول على التمويل بشرط أن يكون سنه ما بين 22 سنة وحتى 60 سنة.
- يشترط لقبول التقديم على التمويل تواجد تقرير يسمى تقرير السمة السعودي.
- قبل القيام بالتقديم للحصول على تمويل من اللازم وجود حساب بنكي خاص بالمتقدم في بنك الراجحي.
- هذا النوع من التمويل مقتصر فقط على المواطنين السعوديين دون المقيمين أو المغتربين غير السعوديين.
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