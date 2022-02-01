كم قيمة مخالفة الكمامة السعودية 2022/1443 هي عقوبة تتضمن غرامة مالية قد تم تحديدها وفرضها من جانب الحكومة السعودية والتي لابد من الالتزام بها من جانب المخالفين، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد قامت بوضع مجموعة من الإجراءات الاحترازية الهامة والتي شددت على ضرورة الالتزام بها من جانب كافة الأشخاص في الأراضي السعودية، ومن أهمها هي الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وقد كانت الحكومة قد حرصت على تخفيف هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، ويهتم الكثير بالتعرف على العقوبة التي يتم تطبيقها في حالة مخالفة اجراء ارتداء الكمامة في السعودية.

كم قيمة مخالفة الكمامة السعودية 2022/1443

بشكل رسمي فقد قامت السلطات السعودية بالإعلان عن عودة العمل بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الأخيرة وتحديدا في يوم الخميس الموافق 30 من شهر ديسمبر، وذلك بالتزامن مع انتشار المتحور الجديد أوميكرون في العديد من الدول حول العالم، ومن بين هذه الإجراءات الاحترازية فقد تم التنويه على ضرورة عودة الالتزام بارتداء الكمامة، وذلك في حالة الخروج من المنزل والتواجد في الأماكن سواء في الأماكن المفتوحة او الأماكن المغلقة، حيث اكدت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق قرار العقوبة في حالة عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقد اكدت انها سوف تقوم بتطبيق العقوبة الخاصة بعدم ارتداء الكمامة على الفور ونجد ان العقوبة تأتي على النحو التالي.

يتم فرض غرامة تصل الى 1000 ريال سعودي في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الاولى.

يتم مضاعفة المخالفة في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.

قد تصل القيمة الخاصة بمخالفة عدم ارتداء الكمامة في بعض الأحيان الى 200000 ريال سعودي.

تعتبر الكمامة المطلوب ارتداءها هي الكمامة الطبية او الكمامة القماش او اي شيء يغطي الفم والأنف معا.

الإجراءات الاحترازية الجديدة في السعودية

ومن اهم الإجراءات الاحترازية تأتي أعلنت عنها الحكومة السعودية والتي لابد الالتزام بها ما يلي.