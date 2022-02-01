المنتخب المصري يفوز بكأس العرب لـ"قصار القامة"

علق وزير الرياضة المصري أشرف صبحي على فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة بأنه يتمنى أن ينعكس ذلك على منتخب مصر لكرة القدم المشارك في منافسات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون حاليا ويحصد كأس هذه البطولة التي ينتظرها جميع المصريين.

واختتمت بطولة كأس العرب لكرة القدم لقصار القامة في مدينة شرم الشيخ المصرية الأحد وشارك في البطولة منتخبات دول "مصر، الأردن، السودان، سوريا، فلسطين"، بالإضافة إلى المشاركة الشرفية لمنتخب إسبانيا، واستطاع المنتخب المصري تحقيق لقب البطولة بعد الفوز على المنتخب الأردني في المباراة النهائية.

وقال وزير الرياضة المصري في تصريحات لموقع دوت الخليج إن فوز منتخب قصار القامة فأل خير يتمنى أن يتحقق كذلك مع منتخب مصر المشارك في بطولة الأمم الأفريقية.

وأشار في تصريحاته إلى أن "بطولة كأس العرب لقصار القامة تمثل أحد اهتمامات وزارة الرياضة المصرية القائمة على تكثيف الأحداث والمنافسات العربية لدعم التواصل المستمر مع الأشقاء العرب".

وأضاف وزير الشباب والرياضة المصري أنه "تواصل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع منتخب مصر من القادرين باختلاف (قصار القامة) لمشاركتهم فرحتهم بالفوز ببطولة كأس العرب التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت شعار.. أنا وأنت واحد".

وأوضح أنه كان" حريصا على المتابعة اليومية مع جميع الوفود العربية المشاركة للاطمئنان على كافة الترتيبات وتوفير الاحتياجات والتجهيزات ومتطلبات المنتخبات العربية وكذلك ما يتعلق منها بطيب الإقامة في بلدهم مصر".

وتابع صبحي" أن الدعم غير المحدود الذى تقدمه الدولة المصرية حاليا للمنظومة الرياضية المصرية وضع مصر في مكانة دولية وعالمية غير مسبوقة سواء على مستوى استضافة الأحداث الرياضية العالمية أو على مستوى البنية الرياضية ذات المواصفات العالمية التي أصبحت تتمتع بها مصر من صالات مغطاة وملاعب ومدن رياضية متكاملة وتوجت بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية والتي تم إنشائها بتوجيهات من الرئيس السيسي لتكون البوابة الواسعة التي تستطيع مصر من خلالها استضافة الدورات الأوليمبية وغيرها من البطولات الرياضية العالمية والقارية والعربية".