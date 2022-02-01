نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التردد الجديد لقناة طيور الجنة على جميع الاقمار الصناعية النايل سات والعرب سات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة على النايل سات بعد غياب لمدة أكثر من عام تعود قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات، يبحث عدد كبير جداً من الأمهات و الآباء تردد القناة بعد أن أعلنت القناة أنه سيتم انقطاع البث المباشر للقناة على النايل سات وهذا ما أزعج الكثير من الآباء و الأمهات، حيث تعد قناة طيور الجنة من أولى وأفضل القنوات الفضائية المتخصصة في عالم الأطفال، حيث تحرص القناة على تقديم مجموعة من الأناشيد والأغاني التي تساعد الأطفال على تعليم القيم الإسلامية و تحسين سلوكهم من الآخرين، لهذا يحرص كافة الآباء على تواجد القناة على الجهاز الرسيفر لكى يستطيع أطفالهم مشاهدة القناة لكي يتعلم أبناءهم من كل ما تقدمة القناة.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات 2022

ظهرت قناة طيور الجنة خلال الساعات القليله الماضية على القمر الصناعي النايل سات بعد انقطاع البث لأكثر من عام، ولذلك بدأ الجميع بالبحث عن التردد الجديد للقناة لكي يستطيعون استقباله على الجاهز الريسيفر، التردد هو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11257.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

دقة الجودة: SD.

هذا هو التردد الجديد لقناة طيور الجنة الذي يقوم من خلاله البث المباشر.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات 2022

تعد قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال التي تحرص على تقديم محتوى يتناسب مع الأطفال لكى يساعدهم على تحسين مهاراتهم و سلوكهم، ولذلك سنقدم لكم تردد القناة على العرب سات وهو:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11310.

الإستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 30000.

دقة الجودة: SD.

قناة طيور الجنة

ظهرت قناة طيور الجنة عام 2008 م، لذلك تعد هذه القناة من أولى القنوات الفضائية التي تخصصت في عالم الأطفال حيث تقوم القناة بإذاعة أغاني وأناشيد الأطفال، كما أن القناة تحرص على تقديم أفضل بعض البرامج الكرتونية التي تهدف إلى تعليم الأطفال القيم الدينية و تحسين سلوكهم وطريقة التعلم مع الآخرين، كما أن تقدم العديد من الأغاني و الأناشيد التي تساعد الأطفال على نطق الأحرف العربية و الانجليزية بشكل الصحيح.