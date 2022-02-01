إجراء جديد لـ كبح جماح كورونا فى تونس

جدة - نرمين السيد - وأصدرت "الصحة التونسية" بيانًا ذكرت فيه أن إجمالى الذين تم تطعيمهم منذ بدء الحملة فى مارس الماضى، بلغ ستة ملايين و234 ألفًا و262 شخصا.
وأكدت أن أربعة ملايين و593 ألفا و324 شخصا، تم تطعيمهم بجرعتين من اللقاح المضاد لـ كورونا، فيما تلقى مليون و640 ألفا و938 شخصا جرعة واحدة من اللقاح.
وأوضحت أن إجمالى الجرعات المقدمة منذ مارس الماضى بلغ 12 مليونا و757 ألفا و250 جرعة، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية سبعة ملايين و824 ألفًا و653 شخصا، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.
وأعلنت تونس، أمس الإثنين، تسجيل 6132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة التونسية اليوم، إن إجمالى الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 907 آلاف 239 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات بـ كورونا إلى 26 ألفًا و271 وفاة.
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