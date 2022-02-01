مقتل العشرات فى نيجيريا إثر هجمات مسلحة

جدة - نرمين السيد - وقال مسئولين بالشرطة والحكومة فى نيجيريا، فى بيان نقلته شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، الاثنين، إن مسلحين استهدفوا العشرات فى المناطق الشمالية الغربية والوسطى فى البلاد.
ووفقًا للشبكة الأمريكية، أوضحت الشرطة النيجيرية فى ولاية كاتسينا، أن المسلحين دخلوا قرية "إليلا" التى تقع على بعد 77 كيلومترًا عن عاصمة الولاية، وكانوا على على متن ما يزيد على 200 دراجة نارية.
وأكدت شرطة أن معركة خطيرة دارت بين قطاع الطرق راح ضحيتها 12 شخصًا.
وعلى جانب آخر، أفادت السلطات فى ولاية "نيجر" المجاورة للعاصمة أبوجا، بمقتل عدة أشخاص بينهم 11 من أفراد الأمن، السبت الماضى، حيث شن إرهابيون هجومًا على موقع أمنى إضافة إلى بعض القرى المجاورة.
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