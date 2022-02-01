تتبيلة شاورما اللحم على أصولها أعملي شاورما اللحم بالخلطة السرية بطريقة ألذ وأحلي من المطاعم

تعتبر الشاورما من الأكلات المحببة للكبار والصغار، وتعد من الأكلات الشعبية اللذيذة التى يتهافت عليه الناس عند الخروجات من المنزل للتنزه، تقدم في المحلات بطرق مختلفة إلا أنها باهظة الثمن، حيث تحرص كل ربة منزل على إعداد الوصفات بالمنزل بطريقة سهلة وآمنة ونظيفة وبتكلفة أقل من المحلات، تعد الشاورما من اللحوم أو الدجاج وهذا يعتبر مصدر هائل من البروتينات والكالسيوم والفيتامينات التى تساعد على بناء الجسم، وتقدم الشاورما بطريقة السندوتشات أو عن طريق اضافتها على الأرز، سوف تقوم الآن بالتحدث عن طريقة عمل شاورما اللحم بالمنزل وطريقة تقديمها.

طريقة تحضير شاورما اللحم

المقادير:-

كيلو من اللحم مقطع شرائح رفيعة.

٢ ثمرة بصل مقطعة جوانح.

٣ ثمرة فلفل اخضر رومى مقطع صغير.

٢ ثمرة طماطم مقطعة صغيرة.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البهارات.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ملعقة من السكر.

ملعقة من الخل.

ملعقة صوص الكاتشب.

ملعقة من صوص الباربيكيو.

زيت زيتون.

طريقة التحضير:-

في بولة متوسطة نضع الملح والفلفل الأسود والبهارات والثوم البودر والبصل البودر والسكر والخل وصوص الكاتشب والباربيكيو ونقلبهم جيدا.

نقوم بإضافة شرائح اللحم على الخليط ويقلب جيدا ويترك فى الثلاجة ليلة كاملة لتختلط كل المكونات مع بعضها وتصبح سريعة الطهي.

في اليوم التالى نقوم بوضع مقلاة على النار لتسخين وبها كمية من زيت الزيتون أو زيت الذرة وبعد تسخين المقلاة نضع اللحم المتبل ونقلب جيدا وتترك على النار لمدة ١٠ دقائق.

نقوم بإضافة البصل والفلفل والطماطم وتقلب معاها جيدا حتى تنضج.

ترفع من على النار وتقدم في طبق التقديم ساخنة.

يقدم بجانبها الارز البسمتي الاصفر او الخبر الكيزر أو الفرنساوى أو الخبز السورى مع سلطة طحينة وكاتشب ومايونيز و مشروب غازى.

طريقة تحضير سلطة الطحينة

المقادير:-

كوب من الطحينة الخام.

ملعقة من الخل.

ملعقة من عصير الليمون.

نصف ملعقة ملح.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة فلفل اسود.

نصف ملعقة شطة حسب الرغبة.

ماء ساخن.

الطريقة:-