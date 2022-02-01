اختبارات القدرات etec.gov.sa رابط تسجيل قياس 1443 دخول المركز الوطني للقياس والتقويم

اختبارات القدرات etec.gov.sa رابط تسجيل قياس 1443 لقياس القدرات العلمية والمعرفية والكتابية للطلاب في الجنسين في المراحل التعليمية، الثانوية والجامعيين، والذي يقوم بالإعلان عنه المركز الوطني للقياس والتقويم، حيث قامت وزارة التعليم العالي بالمملكة بوضع شرط أساسي لقبول الجامعات لطلاب الثانوية العامة أو للجامعيين للدخول في الصفوف الجامعية أن يتم اجتياز الاختبارات التقييمية بالمركز الوطني بالدرجات المحددة للطلاب، وقد أعلن المركز الوطني عن موعد بداية التسجيل الإلكتروني وأيضا مواعيد بداية الاختبارات.

قامت وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والإدارة العامة للقياس والتقويم بتحديد الآلية الخاصة باختبارات الطلاب، حيث يكون شرطا للالتحاق بالجامعات لطلاب الثالث الثانوي اجتياز اختبارات قياس بدرجات محددة، كما يكون شرطا على الجامعيين أيضا اجتياز الاختبارات الخاصة بهم، ويتم أيضا الاتفاق على المواعيد الخاصة بإطلاق التسجيل وبداية اختبارات الطلاب، والتي يتم تقسيمها بين البنات والبنين حرصا على عدم التكدس والتشكيل التنظيمي للاختبارات، حيث يكون على الطالب الدخول والتسجيل بحساب خاص به للتسجيل ثم الالتزام بمواعيد وأماكن أداء الاختبارات، ويتم تصحيح نتائجهم بشكل إلكتروني على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن مواعيد النتائج لكلا الجنسين.

اختبارات القدرات (قياس)

أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم المواعيد الخاصة ببداية اختبارات الطلاب للعام 1443، على أن يتم تحديد موعد لتسجيل الإناث وموعد آخر للذكور وايضا تم تحديد مواعيد لاختبارات الإناث منفصلة عن مواعيد الذكور.

تسجيل قياس للإناث تسجيل قياس للذكور 31 يناير 2022 الموافق 28 جمادي الآخرة 1443 الثاني من فبراير الموافق الأول من رجب 1443.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات العامة (ورقي)