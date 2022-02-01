استكمل نادي برشلونة تعاقده مع بيير إيميريك أوباميانغ، لاعب أرسنال، لينضم إلى "البلوغرانا" قبل انتهاء فترة "الميركاتو الشتوي".
واجتاز أوباميانغ كافة الاختبارات الطبية اللازمة للالتحاق بصفوف برشلونة، ومن المقرر الإعلان رسميا عن الصفقة قريبا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس".
وأشارت "سكاي سبورتيس" إلى أن أوباميانغ الذي سجل لأرسنال 92 في 162 مباراة، يبدو أنه قد وافق على تخفيض راتبه الأسبوعي البالغ 350 ألف إسترليني، لدى انتقاله إلى الفريق الكتالوني والذي فشل سابقا في ضم الدولي الغابوني لصفوفه لأسباب مالية.
وسيوفر "المدفعجية" ما يقارب 25 مليون إسترليني مع رحيل أوباميانغ الذي لا تزال صلاحية عقده سارية لعام ونصف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوباميانغ يجتاز اختبارات الانضمام لبرشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.