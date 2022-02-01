تونس ترفع أسعار المواد البترولية.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - قررت وزارتا "الصناعة والطاقة" و"التجارة وتنمية الصادرات" فى تونس، رفع أسعار المواد البترولية جزئيًا، بدءًا من الثلاثاء، فى إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية المعتمد ضمن ميزانية الدولة لعام 2022.





وذكرت الوزارتان -فى بيان مشترك "الإثنين"- أنه سيتم ابتداءً من أول فبراير إجراء تعديل جزئى فى أسعار البيع لبعض المواد البترولية، بحيث يبلغ سعر البنزين الخالى من الرصاص 2155 مليمًا/ اللتر، بزيادة قيمتها 60 مليمًا/ اللتر "الدينار يساوى ألف مليم"، ويبلغ سعر الغازوال "السولار" بدون كبريت 1.860 مليم/ اللتر، بزيادة قدرها 55 مليمًا/ اللتر، ويبلغ سعر الغازوال "السولار" العادى 1.655 مليم/ اللتر، بزيادة قدرها 50 مليمًا/ اللتر.

أسعار الوقود فى تونس

وأوضح البيان أن هذا التعديل لا يشمل أسعار أنابيب الغاز المنزلى وبترول الإنارة، مشيرًا إلى أن السعر العالمى للنفط الخام بلغ مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، متخطيًا حاجز الـ90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.

ولفت البيان إلى أنّ كل زيادة بدولار واحد فى البرميل يترتب عنها تمويل إضافى لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بـ140 مليون دينار فى العام، مبينًا أنه بالرغم من هذا التعديل فى الأسعار، يبقى مستوى الدعم بالنسبة لمختلف المواد البترولية مرتفعًا بالنظر للمستوى الحالى للأسعار العالمية.