كورونا فى ألمانيا.. الإصابات تصل إلى رقم مفزع

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى ألمانيا، ارتفعت إلى تسعة ملايين و978 ألفًا و146 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 117 ألفًا و974 حالة منذ بدء الجائحة.
وفى سياق متصل، أعلن المعهد، أمس الاثنين، تسجيل رقم قياسى جديد، فى معدل الإصابة الأسبوعى، وهو أن عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1176.8، مقابل 1156.8 أمس الأحد. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 840.3، وقبل شهر 265.8.
كورونا فى ألمانيا
وسجلت ألمانيا فى الحصيلة السابقة، 78 ألفا و318 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجى، إضافة إلى 61 حالة وفاة، فيما اشارت السلطات الصحية إلى أن العدد الفعلى لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.
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