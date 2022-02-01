ألمانيا تسجل 162613 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و978146 بعد تسجيل 162613 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117974 بعد تسجيل 188 وفاة جديدة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 371.69 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و011389.